Зауральские следователи прокомментировали гибель заключенного в исправительной колонии

В следственных органах прокомментировали гибель заключенного в исправительной колонии №2 Курганской области.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону, возбуждено уголовное дело.

Следователи назначили экспертизы, провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей.

Напомним, погибший был осужден за убийство своей 10-месячной дочки. Преступление произошло в ночь на 6 июня прошлого года: отец пришел домой пьяный и услышал, как плачет его ребенок - это вывело его из себя, он нанес своей дочери смертельные травмы.