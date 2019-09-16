В пожаре в Красноярске погибла семья прокурора

При пожаре, который произошел в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры.

Информацию подтвердил источник РИА Новости.

Трагедия произошла ночью 16 сентября в доме №23 на улице Гусарова. Сообщалось, что в квартире жила семья - муж, жена и двое детей. Накануне трагедии к ним приехала в гости семья и тоже с двумя детьми.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, однако следователи рассматривают и версию неосторожного обращения с огнем.