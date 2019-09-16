Сотни людей вышли на митинг, требуя отставки главы Нефтеюганска

В Нефтеюганске коммунисты на митинге заявили, что глава города Сергей Дегтярев не выполняет свои обязанности, за что должен уйти с поста. Если этого не произойдет, участники собрания готовы инициировать референдум, "по результатам которого отставка произойдет совсем по другим причинам", сообщили Накануне.RU в пресс-центре окружного комитета КПРФ.

Первый секретарь окружного комитета партии, председатель фракции КПРФ в окружной думе Алексей Савинцев в своем выступлении озвучил программные цели и задачи партии в рамках поддержки партией борьбы за права и интересы жителей Нефтеюганска. Секретарь окружкома Жалауддин Абдуразаков рассказал о собственном участии в выборах.

В резолюции митинга говорится о том, что "оценка участниками мероприятия работы главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева за весь срок пребывания в должности не укладывается в категории "удовлетворительно" или "не удовлетворительно"".

"Итогом этой работы стало постоянное и публичное презрение городской власти к интересам горожан. За фактический отказ от исполнения своих уставных обязанностей в части соблюдения и защиты интересов жителей города, нарушения присяги, данной жителям города Нефтеюганск при вступлении в должность, требуем от Дегтярева немедленно уйти в отставку. Мы, жители Нефтеюганска, собравшиеся сегодня на этом митинге, согласны принять ее от Вас с формулировкой "по собственному желанию"", - отметили коммунисты.

Они отмечают также, что "в случае неисполнения этого требования в разумные сроки, участники митинга оставляют за собой право инициировать городской референдум по отзыву главы города". Всего документ подписали 212 человек.

Напомним, в январе Дегтярев оказался в центре скандала – в мэрии третьего по величине города Югры прошли обыски. Следственные действия провели сотрудники Четвертого следственного управления СКР и ФСБ. Сам Сергей Дегтярев после визита силовиков попал в больницу. В департаменте общественных и внешних связей сообщали, что Наталью Комарову сразу уведомили о случившемся. При этом в ведомстве напомнили, что губернатор неоднократно говорила о "нулевой" толерантности к любым проявлениям коррупции.

Сам Дегтярев во время пресс-конференции заявил о причастности замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова к рейдерскому захвату власти. Властям автономного округа был направлен запрос, однако в правительстве Югры отказались давать комментарии.