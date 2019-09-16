08 Октября 2020
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Политика За рубежом
Платная дорога в Китае (2019) | Фото: lvyou.baidu.com

В Китае ведут бесплатный проезд по платным дорогам

Китай 1 октября отметит 70-летие со дня основания КНР. Важнейший государственный праздник страна отметит неделей выходных. Все эти семь дней проезд по платным дорогам по всей стране станет бесплатным.
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Как сообщает "Пэнпай синьвэнь", пик движения по платным высокоскоростным трассам ожидается с 1 по 4 октября. В этой связи ожидаются пробки на важнейших транспортных узлах и возле важнейших достопримечательностей.

Движение будет бесплатным с 00.00 1 октября до 24.00 7 октября.

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В Китае ведут бесплатный проезд по платным дорогам

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Теги: Китай, дороги, проезд



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