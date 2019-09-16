В Китае ведут бесплатный проезд по платным дорогам

Китай 1 октября отметит 70-летие со дня основания КНР. Важнейший государственный праздник страна отметит неделей выходных. Все эти семь дней проезд по платным дорогам по всей стране станет бесплатным.

Как сообщает "Пэнпай синьвэнь", пик движения по платным высокоскоростным трассам ожидается с 1 по 4 октября. В этой связи ожидаются пробки на важнейших транспортных узлах и возле важнейших достопримечательностей.

Движение будет бесплатным с 00.00 1 октября до 24.00 7 октября.