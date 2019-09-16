08 Октября 2020
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Политика
заседание Священного Синода (2018) | Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Глава Русской Архиепископии в Европе и все желающие клирики и приходы приняты в состав РПЦ

Священный Синод РПЦ постановил принять архиепископа Иоанна (Реннето), а также всех желающих клириков и приходы Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в церковную юрисдикцию Московского Патриархата (МП).
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Решение принято после прошения самого архиеп. Иоанна, в котором он сообщил о желании большинства клириков и приходов Архиепископии войти в состав МП. По его словам, в ближайшее время состоится собрание представителей этих приходов, которые направят патриарху Московскому и всея Руси Кириллу свои предложения относительно канонической формы их организации.

Как сообщало Накануне.RU, 7 сентября на Генеральной Ассамблее Архиепископии не хватило лишь нескольких голосов, чтобы, согласно французскому законодательству, требующему 2/3 голосов, войти в состав РПЦ.

Архиеп. Иоанн также обратился с письмом к своей пастве, в котором сообщил, что решение о воссоединении с МП было принято после консультаций с духовенством. И попросил прощения у тех, кто против такого решения. Приходы, не желающие войти в состав МП, останутся в Константинопольском патриархате (КП).

Патриарх Кирилл в воскресенье на проповеди подчеркнул, что удовлетворение прошения архиеп. Иоанна "закрывает тему разделения Русской Церкви за рубежом и разделения русских, живущих за границей". По его словам, европейская эмиграция, ушедшая после 1917 года из РПЦ, отражала политические противоречия, которые привели к революции в России. И ее возвращение в РПЦ "закрывает драму революции и гражданской войны".

Зампредседателя Отдела внешних церковных связей МП протоиерей Николай Балашов заявил ТАСС, что основатель русского эмигрантского церковного удела в Западной Европе, из которого выросла Архиепископия, митрополит Евлогий (Георгиевский) был уверен, что со временем его единство с РПЦ будет восстановлено. Он был уверен в этом даже в 1931 году, когда в силу сложившихся исторических обстоятельств временно перешел в церковную юрисдикцию КП.

Архиепископия была основана в 1921 году. В 1999 году специальным томосом ей был дарован статус экзархата КП, который и был отобран 27 ноября 2018 года, а Архиепископия распущена. Поскольку это решение противоречило Уставу Архиепископии, она отказалась подчиняться. Фанар объявил о смещении архиеп. Иоанна с поста правящего архиерея, но тот отметил, что у Фанара, согласно тому же Уставу, таких полномочий нет. Заместитель управляющего делами МП епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), участвовавший в переговорах с Архиепископией, заявил, что после соединения с украинскими раскольниками мнение Фанара РПЦ больше не интересует.

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Глава Русской Архиепископии в Европе и все желающие клирики и приходы приняты в состав РПЦ

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Теги: РПЦ, церковь, православие, Фанар, Европа



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Ранее 07.10.2019 19:02 Мск Теперь официально. Синод РПЦ принял в Московский Патриархат Русскую Архиепископию Европы

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