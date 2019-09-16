Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике

Медицинская помощь, которую актриса Анастасия Заворотнюк получает в одной из частных столичных клиник, обходится примерно в 1 тыс. евро в сутки.

За несколько дней стоимость медицинских услуг составила около 20 тыс. евро, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.

По данным издания, не менее 8 тыс. евро онкологические больные вносят перед госпитализацией, от 1 тыс. евро стоит суточное пребывание в палате реанимации.

13 сентября появилась информация о том, что Заворотнюк госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако позже представитель 48-летней актрисы Стас Христов опроверг сообщения.

По информации некоторых интернет-изданий и Telegram канала Mash, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" отек мозга на фоне последней стадии рака. Врачи ввели в ее искусственную кому.

Regnum пишет, что Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние поддерживают медикаментами.