08 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
дело экс-прокурора Алексея Карпова, суд (2018) | Фото: Накануне.RU

Житель Екатеринбурга, насмерть сбивший школьницу, может сесть на 12 лет

Направлено в суд уголовное дело 34-летнего жителя Екатеринбурга. Его обвиняют в смертельном ДТП, в котором погибла школьница.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь на 30 июня: пьяный мужчина сел за руль автомобиля "Форд Фокус" и на улице Комиссаров в деревне Монастырка в Каменске-Уральском выехал на обочину встречной, где сбил учащуюся 10-го класса местной школы. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Как отметили в надзорном ведомстве, виновник ДТП, пытаясь избежать наказания, предлагал деньги свидетелю происшествия за то, чтобы тот не сообщал в полицию. Получив отказ, водитель уехал, но вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД и в дальнейшем арестован.

Сейчас уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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Житель Екатеринбурга, насмерть сбивший школьницу, может сесть на 12 лет

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Теги: школьница, ДТП, суд, Екатеринбург



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