08 Октября 2020
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Потасовка между двумя футбольными командами в Махачкале (2019) | Фото: instagram.com/mvd.dagestan

Около 40 человек подрались во время футбольного матча в Дагестане

Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале. Один из участников драки госпитализирован. Пять человек доставлены в полицию.

Потасовка между юношескими футбольными командами "УОР-Дагестан" и "Юность" из Владикавказа случилась 15 сентября.

Как сообщает Regnum, шел матч первенства ЮФО - СКФО по футболу среди юношеских команд 2003 года рождения. Драку остановили дежурившие на стадионе сотрудники полиции и тренеры команд.

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Сегодня в 14:30 на стадионе "Труд" в Махачкале произошла потасовка между двумя футбольными командами. В драке участвовало около 40 человек. Принятыми мерами сотрудниками полиции, несущими службу на стадионе, и тренерским штабом, драка пресечена. В отдел полиции доставлено пять человек - предполагаемые зачинщики. Один из участников потасовки госпитализирован. Следствию предстоит установить обстоятельства драки и степень вины доставленных в отдел. Информация предварительная. @mvd.dagestan #МВДДагестан #полиция05

Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan)

Несколько лет назад на открытом чемпионате Дагестана по смешанным единоборствам (ММА) произошла массовая драка. Она началась после поединка бойца известного российского промоушена Fight Nights Владимира Минеева и местного спортсмена Азиза Джуманиязова.

После стычки бойцов на ринг выскочили их многочисленные сторонники и началась потасовка. Всех удалось успокоить, оба бойца зашли в подтрибунное помещение, поговорили, извинились друг перед другом, и пожали руки.

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Около 40 человек подрались во время футбольного матча в Дагестане

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Теги: футбольный матч, махачкала, драка



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