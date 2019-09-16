Около 40 человек подрались во время футбольного матча в Дагестане

Массовая драка с участием около 40 человек между двумя футбольными командами произошла в Махачкале. Один из участников драки госпитализирован. Пять человек доставлены в полицию.

Потасовка между юношескими футбольными командами "УОР-Дагестан" и "Юность" из Владикавказа случилась 15 сентября.

Как сообщает Regnum, шел матч первенства ЮФО - СКФО по футболу среди юношеских команд 2003 года рождения. Драку остановили дежурившие на стадионе сотрудники полиции и тренеры команд.

Несколько лет назад на открытом чемпионате Дагестана по смешанным единоборствам (ММА) произошла массовая драка. Она началась после поединка бойца известного российского промоушена Fight Nights Владимира Минеева и местного спортсмена Азиза Джуманиязова.

После стычки бойцов на ринг выскочили их многочисленные сторонники и началась потасовка. Всех удалось успокоить, оба бойца зашли в подтрибунное помещение, поговорили, извинились друг перед другом, и пожали руки.