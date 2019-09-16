В аэропорту Ханты-Мансийска аварийно сел и загорелся вертолет МИ-26

В аэропорту столицы Югры пришлось тушить экстренно севший вертолет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Центроспаса-Югории".

15 сентября спасатели выезжали в аэропорт Ханты-Мансийска, откуда сообщили об аварийной посадке вертолета МИ-26. Прибыв в аэрогавань, спасатели подключились к тушению пожара. Проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось.

Напомним, 14 сентября пассажирское судно "Метеор", следовавшее по маршруту Березово – Ханты-Мансийск, село на мель в районе села Перегребного.