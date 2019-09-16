Первый пошел: в Екатеринбурге вынесли приговор по уголовному делу о майских протестах в сквере

В понедельник утром в Екатеринбурге суд вынес первый приговор по уголовному делу о майских протестах в сквере, передает корреспондент Накануне.RU.

На скамье подсудимых оказался Станислав Мельниченко. Его обвиняли по статье УК "Оскорбление представителя власти". В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Напомним, в мае Мельниченко обвиняли по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение правил проведения мероприятия участником). Тогда суд оштрафовал его на 12 тыс. руб. Сам екатеринбуржец уверял, что во время протестов он не выступал в защиту сквера, а "просто находился рядом".

Как сообщало Накануне.RU, на минувшей неделе одно из дел об участии в "скверных" протестах было прекращено.