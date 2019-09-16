"Мешала делать уроки". В Башкирии школьница старших классов утопила собственную сестру в тазике
В башкирском городе Салават 17-летняя школьница утопила собственную сестру в тазике.
Трагедия произошла 13 сентября, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Башкирии.
Девушка учила уроки, рядом находилась ее 7-летняя сестра. Ребенок сильно капризничал и не давал девушке заниматься. Тогда старшая сестра отвела младшую в баню и окунула ее головой в тазик с водой. Девушка держала ребенка до тех пор, пока она не захлебнулась.
Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются близкие и члены семьи погибшей.
17-летняя девушка задержана.