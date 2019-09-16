"Краснодар" победил "Крылья Советов" в матче с тремя пенальти и вышел на первое место в РПЛ

"Краснодар" на своём поле одержал волевую победу над "Крыльями Советов" в рамках 9-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Матч завершился со счётом 4:2. Во встрече было назначено три 11-метровых удара, два из которых не были реализованы. Примечательно, что два из трёх пенальти главный судья Сергей Карасёв назначил после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

В составе "быков" отличились Магомед-Шапи Сулейманов (16-я минута), Кристоффер Олссон (48), Сергей Рыжиков - автогол (57) и Ари (67). У самарцев - Александр Соболев (12) и Паул Антон (75 - пен).

"Краснодар" с 20 очками возглавил таблицу чемпионата, "Крылья Советов" с 7-ю баллами остались на 14-й строчке турнира.