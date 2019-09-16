08 Октября 2020
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паводок, МЧС, жители (2019) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Критика в СМИ вынудила мэра Биробиджана заняться делами подтопленцев

Власти Биробиджана отреагировали на многочисленные жалобы граждан, пострадавших от паводка, только после ряда критических публикаций в местных СМИ.

Местные жители, обратившиеся за компенсацией за потерю урожая или подтопление дома, столкнулись с медлительностью профильной комиссии, занимающейся рассмотрением заявлений.

Люди вынуждены были обратиться в СМИ. После этого глава Биробиджана Александр Головатый лично приехал в профильную комиссию, пишет Regnum.

Городская администрация разместила на своем сайте памятки, раскрывающие порядок действий при подаче заявления на компенсацию.

Ранее сообщалось, что продавцы в Биробиджане подняли цены на бутилированную воду во время паводка. Цена пятилитровой бутыли обычной воды составляла более 100 рублей.

Напомним, 1 августа в Еврейской автономной области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Подтоплению были подвергнуты более 56 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

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Критика в СМИ вынудила мэра Биробиджана заняться делами подтопленцев

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Теги: биробиджан, паводок, подтопленцы



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Развитие сюжета:

Ранее 23.09.2019 08:23 Мск В Биробиджане откачали воду из одного района, затопив другой

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