ЧМ по боксу в Екатеринбурге: россияне продолжают побеждать

На чемпионате мира по боксу, который проходит в эти дни в Екатеринбурге, представители сборной России одержали еще три победы. Бои состоялись в воскресенье, 15 сентября.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе турнира, Альберт Батыргазиев (весовая категория до 57 кг) единогласным решением судей взял верх над болгарином Бояном Асеновым и вышел в 1/8 финала. Завтра, 17 сентября, он встретится с аргентинцем Мирко Куэллой.

Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) также единогласным решением победил турка Берата Акара. Во вторник россиянина ждет бой с Давидом Кираном Ньикой из Новой Зеландии.

Еще один россиянин Георгий Кушиташвили (до 81 кг) раздельным решением судей одолел Сэмми Ли из Уэльса. В 1/8 финала победитель встретится с белорусом Михаилом Даугалявецом.

Сегодня, 16 сентября, свои поединки проведут еще два российских спортсмена. Соперник капитана национальной сборной Андрея Замкового (69 кг) - бельгиец Набил Мессауди. А Максим Бабанин (свыше 91 кг) начнет свое выступление на ЧМ боем с Андаллом Энди Кристофером из Гренады.

Напомним, чемпионат мира по боксу завершится 21 сентября. Отборочные бои, полуфиналы и финал пройдут на площадках "Екатеринбург-Экспо".