08 Октября 2020
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Экономика В России В бывшем СССР
Александр Лукашенко, Владимир Путин (2018) | Фото: kremlin.ru

"Степень интеграции — выше, чем в ЕС": РФ и Белоруссия объединят экономические системы с 2021 года

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений "Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства".

"Коммерсант" сообщает, что правительства двух стран планируют создать единые Налоговый и Гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем с января 2021 года.

Также предполагается объединение таможенной политики и создание регулятора нефтегазовой отрасли и электроэнергии. Кроме того, документ предполагает объединение платежных систем.

Как отмечает издание, степень интеграции предполагается выше, чем в ЕС, фактически на уровне экономик речь идет о создании конфедеративного государства с 2022 года. При этом вряд ли оно будет полностью равноправным для сторон: экономика РФ в 29 раз больше белорусской.

Как сообщалось ранее, белорусский президент Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Россия и Белоруссия не должны вынести ни одной проблемы "за пределы этого срока", это "поджимает", заявил Лукашенко. Он предложил в рамках Высшего Госсовета или в другом формате утвердить программу и "снять текущие проблемы".

Путин в ответ выразил намерение выработать приемлемые для обеих стран пути интеграции.

Ранее президент РФ опроверг слухи о возможном объединении России и Белоруссии к 2024 году. При этом президент РФ напомнил, что существует план строительства Союзного государства - России и Белоруссии и выразил уверенность, что в таком союзе заинтересованы жители обоих государств.

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"Степень интеграции — выше, чем в ЕС": РФ и Белоруссия объединят экономические системы с 2021 года

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Теги: белоруссия, россия, интеграция



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