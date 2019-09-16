На Сахалине ранее судимый мужчина зарезал росгвардейца из-за его замечания о курении

Ночью 14 сентября в Южно-Сахалинске зарезали сотрудника Росгвардии.

23-летний росгвардеец находился рядом с торговым центром по улице Долинской, сделал замечание проходящему мимо мужчине о том, что в общественных местах нельзя курить. В ответ на это злоумышленник несколько раз ударил его ножом.

Известно, что 51-летний нападавший шел к магазину в компании своей сожительницы.

Сотрудник росгвардии умер от полученного ножевого ранения в машине "скорой помощи", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Сахалинской области.

Сейчас мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.