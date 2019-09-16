08 Октября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
скорая, дорога, грязь (2019) | Фото: vk.com/id224685236

В Прикамье "скорой" пришлось добираться до пациента с помощью трактора

По соцсетям разлетелась видеозапись на которой запечатлено, как автомобиль "скорой" по непролазной грязи буксирует трактор, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент, попавший на видео, произошел в Кунгурском районе, в районе деревни Шатово. Закадровый мужской голос говорит, что "так мы ездим на вызов".

"Рабочие будни бригады скорой в 21 веке!" - прокомментировал автор поста, опубликовавший видеозапись. Также опубликована фотография двух медицинских работников, которые стоят у края "дороги" и явно не знают, как им пройти по грязи и лужам.

скорая, дорога, грязь(2019)|Фото: vk.com/id224685236

Добавим, что в комментариях люди поддержали медиков: "Главное дошли и спасли! Респект вам, доктора!", "И никто даже досок не кинет, штрафуют за это. Медикам спасибо, несмотря ни на что спасают людей", "Печально", - пишут люди.

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В Прикамье "скорой" пришлось добираться до пациента с помощью трактора

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Теги: трактор, скорая помощь, грязь, дороги, медики



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