На Среднем Урале в реке утонул УАЗ с людьми

На Среднем Урале три человека погибли в утонувшем автомобиле. Трагедия случилась в воскресенье вблизи поселка Косья Нижнетуринского городского округа.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, при попытке пересечь вброд реку Ис под воду ушел автомобиль УАЗ, в котором находились пятеро человек. Двое из них (мужчина и женщина) сумели выбраться, остальные погибли.

Утонувший автомобиль с телами погибших мужчин извлекали водолазы и пожарные. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняют следственные органы.