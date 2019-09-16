08 Октября 2020
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Происшествия Сибирский ФО
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Красноярске в пожаре погибли восемь человек, четверо из которых дети

В Красноярске в пожаре погибли восемь человек.

Трагедия произошла ночью 16 сентября в доме №23 на улице Гусарова, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по краю.

В квартире жила семья - муж, жена и двое детей. Накануне трагедии к ним приехали в гости друзья - тоже семья и тоже с двумя детьми.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, однако следователи рассматривают и версию неосторожного обращения с огнем.

Назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

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В Красноярске в пожаре погибли восемь человек, четверо из которых дети

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Теги: Красноярск, Гусарова, пожар, гибель, дети, СК



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Развитие сюжета:

Ранее 16.09.2019 09:43 Мск В пожаре в Красноярске погибла семья прокурора

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