В Красноярске в пожаре погибли восемь человек, четверо из которых дети

В Красноярске в пожаре погибли восемь человек.

Трагедия произошла ночью 16 сентября в доме №23 на улице Гусарова, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по краю.

В квартире жила семья - муж, жена и двое детей. Накануне трагедии к ним приехали в гости друзья - тоже семья и тоже с двумя детьми.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, однако следователи рассматривают и версию неосторожного обращения с огнем.

Назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.