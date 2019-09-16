08 Октября 2020
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Правительство в тестовом режиме введет четырехдневную рабочую неделю

На предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности труда, может быть введена четырехдневная рабочая неделя. Вопрос будет обсуждаться на совещании в Минтруде.
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Речь идет о компаниях из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства. Замминистра экономического развития Петр Засельский отметил, что конкретных параметров перехода пока нет и вывод о сокращении рабочей недели можно будет после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний, сообщают "Известия".

Как сообщало Накануне.RU, опрос HeadHunter показал, что большинство работодателей (76%) считают, что ради четырехдневки им придется снижать зарплату и нанимать новых людей. Они не поддерживают идею перехода на четырехдневку. Напомним, премьер Дмитрий Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю. "Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее – за четырёхдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта", - сказал он. В то же время министр экономического развития Максим Орешкин назвал обязательным условием перехода на четырехдневную рабочую неделю рост доходов населения.

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Правительство в тестовом режиме введет четырехдневную рабочую неделю

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Теги: четырехдневная рабочая неделя, Правительство, Минтруд,



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