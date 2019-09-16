Прошедшие в Мосгордуму оппозиционеры потратили на выборы в 9 раз меньше, чем их оппоненты от власти

Два кандидата от партии "Справедливая Россия", которые благодаря "умному голосованию" победили на выборах в Мосгордуму, потратили на избирательную кампанию соответственно 5000 и 0 руб., следует из финансовой документации на сайте Мосгоризбиркома.

Тем временем, все 20 победителей от КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока" в сумме израсходовали почти в 9 раз меньше, чем их главные соперники: 39,2 млн против 341,5 млн руб.

Абсолютным рекордсменом стал эсер Магомет Яндиев, не потративший в округе № 45 ни копейки. На сайте горизбиркома данные о поступлении и расходовании средств его избирательного фонда по состоянию на 5 сентября отсутствуют, а первый финансовый отчет от 27 июня, который сдавался вместе с документами на регистрацию, был нулевым. Ставшая второй проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара потратила более 25 млн руб.

Другой неожиданный победитель – эсер Александр Соловьев, о котором долго ничего не могли сказать даже в его партии, – потратил в округе №3 5000 руб. После того как в регистрации отказали его тезке Александру Соловьеву, последний предложил поддержать своего двойника: "Что ж, Соловьев так Соловьев". Его же поддержало "умное голосование". Кандидат от власти Сабина Цветкова, жена лидера "Офицеров России" Антона Цветкова, израсходовала на проигранную эсеру кампанию 4,5 млн руб.

Третий победитель от эсеров Михаил Тимонов, который в отличие от двух вышеупомянутых коллег проводил весьма активную кампанию, потратил 382 тыс. 716 руб. Два других видных эсера, поддержанные московскими властями, израсходовали на порядок больше, но все равно проиграли. Так, Илья Свиридов, уступивший в округе № 44 коммунистке Елене Шуваловой (потратила 686 тыс. 393 руб.), собрал 45 млн и израсходовал 28 млн. А Александр Романович (округ № 37) потратил 6,4 млн против 2 млн у победителя Николая Губенко от КПРФ.

У четырех коммунистов – Екатерины Енгалычевой, Олега Шереметьева, Виктора Максимова и Сергея Савостьянова – в избирательный фонд поступила одна и та же сумма – 775 тыс. руб. При этом Савостьянов победил лидера московских единороссов Андрея Метельского, потратившего 12,3 млн руб., а Енгалычева – кандидата от власти Кирилла Никитина (20,7 млн). Через фонд партии кандидатам действительно перечисляли сумму в 775 тыс. руб., остальное они находили сами.

В "Яблоке" больше всех (11,6 млн руб.) израсходовал Евгений Бунимович, но его соперник Михаил Балыхин заплатил за поражение гораздо больше – почти 28 млн.

Партийные кандидаты не тратят деньги на сбор подписей, а эсеры Яндиев и Соловьев никакой агитации не вели, у них не было штаба, это были просто фамилии в бюллетене без каких-либо шансов на победу.

Для кандидата от власти выборы всегда дороже, так как надо работать с протестом, а в Москве он серьезно раскачан, сообщают "Ведомости".

Напомним, в 20 округах лидируют кандидаты из списка "Умного голосования". КПРФ станет самой многочисленной фракцией в городском парламенте, она получила 13 мест. "Яблоко" победило в четырех округах, "Справедливая Россия" - в трех. Кандидаты от власти шли самовыдвиженцами.

Лидер московского отделения "Единой России" Андрей Метельский уступил Сергею Севостьянову, кандидату от КПРФ. Перед выборами Фонд борьбы с коррупцией выпустил два ролика о бизнесе Метельского, в котором утверждалось, что он владеет недвижимостью в Австрии и Москве, а также на Рублевском шоссе и в Калининграде.

Валерия Касамара, проректор ВШЭ, которую поддерживала мэрия, проиграла Магомету Яндиеву от "Справедливой России". Касамара заявила, что Яндиева поддерживала мусульманская диаспора.

Среди победивших кандидатов от КПРФ действующие депутаты Николай Зубрилин и Елена Шувалова. Кандидат от КПРФ Вадим Кумин на выборах проиграл, в его округе победила самовыдвиженец Дарья Беседина, которую поддерживало "Умное голосование", она войдет во фракцию "Яблока". От этой партии также избирались Евгений Бунимович, Сергей Митрохин и Максим Круглов.

На выборах 2014 г. победили 28 кандидатов "Единой России", 10 провластных самовыдвиженцев, пять кандидатов КПРФ и по одному от ЛДПР и "Родины".