Из федерального бюджета потратят 2,3 млрд на съемки иностранных фильмов в России

Иностранные продюсеры смогут получить за несколько лет работы около 2,3 млрд руб.

Деньги будут выделены на съёмки фильмов о России. Как сообщила руководитель направления экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра Евгения Данильченко, программа предусматривает компенсацию не всей суммы, а лишь 30–40%.

Так, в текущем году будет выделено около 70 млн руб., в 2020-м — 700 млн руб., а еще спустя год — 1,5 млрд руб.

Мировая практика позволяет привлекать иностранные кинокомпании, которые вкладывают средства в кинопроизводство на территории страны, сообщает news.ru.