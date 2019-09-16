В Свердловской области построят первый центр развития бокса

16 сентября состоится церемония закладки камня в основание Центра развития бокса в Каменске-Уральском.

В ней примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Площадка, выбранная под строительство центра бокса, находится в градостроительном комплексе №2 микрорайона 1 жилого района Южный.

Спортивный объект возводится в рамках договоренностей, достигнутых ранее между регионом и Федерацией бокса. Напомним, Евгений Куйвашев и Умар Кремлев подписали соглашение о создании таких центов в пяти муниципалитетах Среднего Урала — Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице.