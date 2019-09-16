08 Октября 2020
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Политика В России
Антон Силуанов в Перми (2019) | Фото: Правительство Пермского края

Силуанов сообщил, чем отличается новая система пенсионных накоплений от ИПК

Разработанная министерством финансов России система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения жителей страны в нее.

Об этом сообщил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. Новая система должна прийти на смену так и не дошедшей до публичного обсуждения концепции индивидуального пенсионного капитала.

Ожидалось, что ИПК будет обязательным для всех работников, а в случае нежелания участвовать в этой системе требовалось бы написать соответствующее заявление. "Эта концепция [участия по автоподписке] сегодня не поддержана. И то, что предложил Минфин, это тот же самый закон, но исключительно основанный на добровольном участии в этой системе", - отметил министр, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно о планах правительства ввести "гарантированный пенсионный продукт". После того, как было объявлено, что на смену накопительной части пенсии, которая в очередной раз была "заморожена" властями, не введут индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), в Минфине обнародовали планы по новой пенсионной реформе.

ИПК подразумевал дополнительный платеж в размере 6% от зарплаты, то есть почти прямое изъятие средств, он должен был появиться уже в 2019 г., но в Госдуме проект так и не увидели. Очевидно, власти не рискнули проводить непопулярные "реформы" одну за другой - на попытку изъять часть дохода в бюджет россияне отреагировали негативно уже на этапе обсуждения.

Теперь Минфин вместо ИПК разработал проект о "гарантированном пенсионном продукте". Он предполагает добровольное подключение россиян к отчислениям на будущую пенсию. В сообщении отмечается, что в рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) накопления. Среди целей реформы - создание стимулов как для самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ.

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Силуанов сообщил, чем отличается новая система пенсионных накоплений от ИПК

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Теги: Силуанов, пенсия, пенсионеры



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