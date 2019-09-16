Чубайс раскритиковал российскую экономику

Ситуация в экономике России похожа на ту, когда в автомобиле водитель одновременно жмет газ и тормоз.

Как сообщил глава госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс, в результате экономика страны "не едет". По его словам, управление экономикой и государством "в чем-то простая вещь" и похожа на вождение. Педаль газа — экономика, первый вице-премьер [Антон Силуанов], педаль тормоза — правоохранительная система", — сказал Чубайс.

По его словам, оба элемента являются важнейшими для управления любой сложной системой, но в России руководство ухитрилось нажать сразу на обе педали, да "так, что кости трещат". По мнению главы "Роснано", причина проблем российской экономики - в правоохранительной системе, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, инфляция в России по итогам текущего года не превысит 4,4% при благоприятных условиях.

Об этом следует из материалов "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленных НИУ ВШЭ. Так, эксперты прогнозируют прирост индекса потребительских цен в августе около 0%, что дает 0,4-0,5% прироста после устранения сезонности (против 0,2% в июле) и соответствует сохранению инфляции на уровне 4,6%.

Предполагаемое ускорение роста сезонно сглаженных цен в августе может быть связано с холодной погодой в июле и августе, а также с компенсацией сильного удешевления плодоовощной продукции в июне и в некоторой степени - с ослаблением рубля.

Как отмечается в исследовании, "по итогам 2019 года ожидается снижение инфляции до уровня 4,4% с вероятностью еще большего снижения при благоприятных условиях".