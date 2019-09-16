В России стартовал эксперимент по маркировке велосипедов

Глава кабмина России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым предусмотрено проведение с 16 сентября текущего года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов.

Также утверждено положение о проведении эксперимента и перечень товаров, подлежащих маркировке. Наряду с двухколесными, в список попали трехколесные велосипеды, рамы, а также велосипеды с двигателем.

Как следует из документа, цель эксперимента - апробация механизмов функционирования системы прослеживаемости оборота велосипедов и велосипедных рам в России, создание условий для защиты интересов производителей и потребителей такой продукции, сообщает ТАСС.

В настоящее время в стране проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В текущем году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пять групп изделий легкой промышленности.

Напомним, Роспотребнадзор предложил ввести обязательную маркировку на биологически активные добавки, спортивное питание и питьевую, а также природную минеральную воду.

Руководитель ведомства Анна Попова просит Минпромторг изменить перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. На данный момент в перечень включены 11 групп товаров.

В обращении говорится, что маркировка необходима из-за того, что на рынке в большом количестве присутствует контрафактная продукция. По словам Поповой, маркировка поможет сократить незаконный оборот продукции, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что Минпромторг планирует эксперимент по маркировке минеральной воды. Он стартует в 2020 году. Это связано с большим процентом подделок. "В следующем году мы можем как минимум запустить эксперимент, а может быть даже уже и ввести обязательную маркировку",— сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Он отметил, что маркировка не приведет к росту цен на минералку.