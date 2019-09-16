Назван средний размер пенсии в 2020 году

Средний размер пенсий в России в 2020 году составит около 15 тыс. руб., говорится в материалах Российской трехсторонней комиссии.

Средний размер страховых пенсий по старости для неработающих пожилых людей будет равен 16,4 тыс. руб.

В текущем году страховые пенсии проиндексировали на 7,05%, что выше уровня инфляции. В 2020 году страховые пенсии проиндексируют на 6,6 процента, а социальные — на семь процентов, сообщает РИА "Новости".

Ранее экономист Игорь Николаев сообщил, что на самом деле никаких проблем у ПФР нет. В результате пенсионную реформу провели зря. Как напомнил эксперт, бюджетные трансферты Пенсионного фонда покрывают пенсионное обеспечение, профицит его бюджета составил 1,7 трлн руб. По словам Николаева, у ПФР и государства все хорошо с доходами.

"При этом результаты повышения пенсионного возраста еще никак не отразились на состоянии Пенсионного фонда. Получается, прежняя система вполне может генерировать доходы, но зачем тогда надо было проводить пенсионную реформу", — отметил экономист.

Он обратил внимание, что Пенсионная реформа отразится на людях только сейчас, миллионы россиян лишатся доходов из-за решения властей.