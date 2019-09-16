Джонсон сравнил Великобританию с Халком

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что, подобно "Невероятному Халку", его страна вырвется из оков Евросоюза.

"Чем злее Халк, тем Халк сильнее", - сказал политик, который намерен осуществить Brexit любой ценой. "Халку всегда удавалось сбежать, как бы крепко он, казалось, ни был связан – именно таков случай и с нашей страной", - сказал Джонсон. Он отметил, что страна покинет ЕС 31 октября.

Как ожидается, 16 сентября Джонсон встретится с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, чтобы обсудить темы выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает РИА "Новости".

Ранее палата общин парламента Великобритании запретила так называемый "жесткий сценарий" Brexit. Законопроект, запрещающий Британии покидать Европейский союз без договора, был принят палатой общин в третьем чтении: он предполагает отсрочку до 31 января следующего года. За документ проголосовали 327 человек, 299 высказались против.

Напомним, в марте британский парламент в третий раз отклонил соглашение о Brexit. После этого премьер Тереза Мэй ушла в отставку.