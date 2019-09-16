Российские банки приступили к снижению ипотеки

Банки России, на фоне снижения ключевой ставки Центробанком, начинают постепенное снижение ипотечных ставок.

Пока финансовые организации временно снижают проценты по кредитам на покупку жилья и не по всем программам.

Так, ВТБ с 13 сентября снижает ставки до 8,9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка возможно под 9,4%. Однако предложение временное и действует до 31 октября 2019 года.

Альфа-банк с 13 сентября улучшил условия по ипотечным кредитам на строящееся жильё, теперь клиенты финансового учреждения могут оформить ипотеку по ставке от 8,89%. Предложение также ограничено, и действует лишь до 30 сентября 2019 года включительно.

Россельхозбанк снизил ставки до 8,9% годовых c первоначальным взносом 20% и более. Акция действует до 1 октября 2019 года включительно.

Банк "Зенит" планирует снизить ставки по ипотеке в четвертом квартале на 0,3-0,7 процентного пункта.

"Ак Барс Банк" будет пересматривать ставки по вкладам и кредитам, в том числе ипотечным, но точного решения пока нет.

Как сообщил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович, ипотечные займы на уровне 8% годовых можно ожидать в 2021-2022 годах, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, до конца года Сбербанк снизит ставки по ипотечным кредитам.

Об этом сообщил глава организации Герман Греф. "Мы не так давно снизили ставки. Не могу сказать дату, но думаю, что до конца года вполне возможно, что еще будет небольшое снижение", - отметил глава Сбербанка, отвечая на вопрос о возможном понижении ставок по ипотеке после последнего снижения ключевой ставки Центробанком России, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 6 сентября Банк России снизил ключевую ставку до 7% годовых. Снижение составило 0,25 п.п.

В сообщении банка говорится, что совет директоров сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,00% годовых, руководствуясь тем, что продолжается замедление инфляции при повышенных инфляционных ожиданиях.