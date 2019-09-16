Во Франции высказались за предоставление убежища Сноудену

Министр юстиции Франции Николь Беллубе выступила за предоставление убежища экс-сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, который в настоящее время укрывается в России.

"Я считаю, что нам следует оставаться верными нашим сильным принципам по вопросам иммиграции, мы должны в обязательном порядке принимать просителей убежища", — сказала она, отметив, что согласно конституции страны, убежище может получить любой человек, который преследуется за свои действия.

Ранее Сноуден сказал, что хотел бы получить защиту во Франции и уже подавал запрос о предоставлении убежища в этой стране в 2013 году, сообщает РИА "Новости".

Несколько дней назад Сноуден сообщил, что был готов был бы вернуться в США и предстать перед судом, если бы ему гарантировали объективность и беспристрастность присяжных, возможность объяснить свои мотивы. Сноуден не хочет возвращаться исключительно для того, чтобы получить пожизненный срок (или того хуже) и выглядеть в глазах общественности государственным изменником.

Сноуден также рассказал о своей жизни в России. Он не стал сотрудничать с российскими спецслужбами, хотя те предлагали. "Если бы я был в игре, то уехал бы в первый же день на лимузине, жил бы во дворце и вы видели бы, как они устраивают мне парады на Красной площади", — сказал Сноуден.