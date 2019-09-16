08 Октября 2020
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Общество В России
(2006) | Фото: www.surpr.ru

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

В Министерстве труда и социальной защиты составили список самых высокооплачиваемых вакансий в стране.

Рейтинг возглавила должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности.

По данным ведомства, в России за такую работу платят в 430 тыс. руб. в месяц. Однако обычно такие механики получают по 200 тыс. руб., а названная зарплата объясняется срочной необходимостью в сотруднике и встречается редко.

На втором месте оказались вакансии пилота самолета и начальника участка в отрасли угледобывающей промышленности, которые ежемесячно зарабатывают 330 тыс. руб.

Все вышеупомянутые вакансии размещены в интернете, и на них могут откликнуться соискатели из любого российского региона, сообщают "Известия".

Ранее были названы вакансии, по которым работодатели готовы платить сотрудникам по полмиллиона руб.

В такую категорию попали топ-менеджеры различных крупных компаний и программисты - им начальство готово "положить на стол" от 400 до 700 тыс. руб., следует из данных на портале HeadHunter.

В столице около 500 тыс. руб. в месяц может получать гендиректор с опытом работы не менее 6 лет. В требования входит разговорный английский, коммуникабельность, креативность.

Директор по информационным технологиям в Москве получит в месяц до 600 тыс. руб.

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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

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Теги: вакансии, работа, Минтруд



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Ранее 06.04.2019 09:22 Мск Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

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