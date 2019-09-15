Американский посол призвал сербов "шире смотреть" на бомбардировки 1999 года

Завершающий свою миссию в Сербии посол США Кайл Скотт предложил сербам иначе взглянуть на бомбардировки Югославии 1999 года.

В интервью изданию "Курьер" дипломат заявил, что сербам стоит смотреть на бомбардировки их страны силами НАТО "в более широкой перспективе".

Отвечая на вопрос о том, что значительная часть жителей страны негативно относится к США из-за бомбардировок 1999 года, он заявил, что ни Вашингтон, ни Белград не смогут изменить прошлое.

Вместе с тем он призвал две страны двигаться вперед, отметив, что для этого есть "хороший фундамент" и что между Сербией и США существуют "сильные исторические и культурные связи".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данное заявление, предложила Штатам сначала извиниться перед теми, кого бомбили.

"И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать "двигаться вперед", - написала она в Facebook.

Ранее в НАТО объяснили необходимость бомбардировок Югославии. Операция НАТО "Союзная сила", в ходе которой в 1999 году осуществлялись бомбардировки Югославии, была проведена, чтобы остановить боевые действия в Косове.

Как сообщили в пресс-службе военно-политического блока, решение было принято после неудавшихся попыток ООН и международной контактной группы найти мирное решение кризиса.

Напомним, в 1999 году произошли бомбардировки Югославии силами НАТО, это была операция вмешательства, направленная против Союзной Республики во время войны в Косово. Американцы и их союзники бомбили не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру, вследствие чего погибло около 2 тыс. мирных жителей, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тыс. человек были ранены. Причиной акта агрессии впоследствии Международный трибунал признал "преступления против человечности" югославских служб безопасности.