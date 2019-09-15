В Петербурге закрыли затворы дамбы: Нева может выйти из берегов

Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли.

Движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено. Акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива. Об этом сообщается на сайте дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

Напомним, в настоящее время наводнениями в Северной столице считаются подъемы уровня воды более чем на 160 см над ординаром (уровень водомерного поста, установленного у Горного института). Наводнения с подъемом воды до 210 см считаются опасными, до 299 см - особо опасными, свыше 300 см - катастрофическими.

На 17.30 мск уровень воды по гидропосту "Горный институт" составляет плюс 98 сантиметров, по Финскому заливу - плюс 114 сантиметров.

По прогнозам уровень воды в Неве еще поднимется - до критериев наводнения (+160 см).

По данным синоптиков, 15 сентября в Петербурге ожидаются ливни, усиление порывов ветра в прибрежных районах до 18 м/с.

Всего с момента основания северной столицы произошло более 300 наводнений. Самое страшное из них, которое описано в поэме Пушкина "Медный всадник", было в 1824 году, тогда вода поднялась на 421 cантиметр.