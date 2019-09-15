07 Октября 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
МЧС, спасатели (2016) | Фото:Накануне.RU

В Красноярске в жилой многоэтажке произошел взрыв

В Красноярске произошел взрыв в жилом доме.

Пострадавших нет, эвакуировано 37 человек, в том числе 10 детей, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел по адресу улица Аральская,14. В результате взрыва произошло деформирование стены между мусоросборником и первым этажом первого подъезда.

Частично повреждено остекление окон первого и второго подъезда. Пожара не последовало, присутствует слабый запах бензина, уточнили в МЧС.

На место направлен диагностический комплекс "Стрела" для обследования жилых помещений.

Накануне воспламенение газововоздушной смеси от привело к пожару в жилом пятиэтажном доме в Ангарске.

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября в 8 микрорайоне. Звонок пожарным поступил в 12-м часу ночи.

По данным МЧС, из дома эвакуировали пятеро пострадавших, которые были госпитализированы. Минздрав сообщает о 12 пострадавших.

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В Красноярске в жилой многоэтажке произошел взрыв

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Теги: красноярск, взрыв, дом



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