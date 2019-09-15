В РПЦ опровергли слухи о миллионных зарплатах московских священников

Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют 20- 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше.

Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

По его словам, данные СМИ о том, что ежемесячный доход священников в Москве достигает 1 млн рублей, не соответствуют действительности. Митрополит назвал эти цифры "фантастическими".

При этом иерарх заметил, что у священника, помимо зарплаты, есть еще доход, который он получает за совершение так называемых "треб", особенно если это вызов на дом.

Напомним, в прошлом году заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой, председатель комитета имени К. П. Победоносцева протоиерей выложил в свой аккаунт в Instagram фото своих стильных вещей – сумок, тапочек и ботинок с пряжками.

Владелец удалил профиль вскоре после публикаций на эту тему. Пользователи твиттера бурно обсуждали поповский "шмот".

Позже пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко опроверг информацию о больших доходах священнослужителя в епархиальной библиотеке. По его словам, зарплата там равняется минимальному размеру оплаты труда, и ее не хватит "не то что на брендовую вещь, а даже на пряжку".