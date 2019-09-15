МИД посоветовал россиянам избегать мест массового скопления людей в Гонконге

МИД России рекомендует российским гражданам избегать мест массового скопления людей в Гонконге в связи с проведением очередного митинга.

В Twitter департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД говорится, что в районе Козуэй-бэй проходит антиправительственный митинг.

Там усилены меры безопасности, движение общественного транспорта нарушено.

Протесты в городе продолжаются уже несколько недель, периодически они заканчиваются столкновениями протестующих с полицией, в ход идет слезоточивый газ, а митингующие закидывают полицию камнями.

В августе в аэропорту Гонконга – одном из самых загруженных в мире - стали собираться демонстранты, собиравшиеся рассказать гостям города о причинах своего недовольства властью. Однако в итоге толпа демонстрантов фактически парализовала работу воздушной гавани. Множество рейсов было отменено или перенесено.

Массовые протесты разгорелись после обсуждения местными законодателями поправок в закон об экстрадиции. Однако, несмотря на то, что рассмотрение законопроекта было приостановлено, митинги продолжились.