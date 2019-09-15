В Якутии вертолет с тремя людьми на борту перестал выходить на связь

Пилот вертолета Eurocopter BO-105 перестал выходить на связь в Оймяконском районе Якутии. Об этом Накануне.RU сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

13 сентября вечером вертолет, принадлежащий ООО "Маяк", вылетел по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района-озеро Аяма-ручей Уточан-Усть-Нера для перевозки рыбы.

На борту вертолета находились пилот и два пассажира.

В августе пилот погиб при падении вертолета в реку в Череповецком муниципальном районе Вологодской области.

ЧП произошло 21 августа на реке Суда возле деревни Сайволовская. Возбуждено уголовное дело. По неофициальным данным, погибший являлся исполнительным директором ООО "Череповецдорстрой".