Российские военные следят за американским военным кораблем, который вошел в Черное море

Черноморский флот непрерывно следит за быстроходным военно-транспортным судном Yuma ВМС США, зашедшим в Черное море.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передает ТАСС.

Американское судно зашло в акваторию около 17:30 по московскому времени 14 сентября.

Ранее американский военный эксперт Лайл Голдстайн заявил, что в случае вооруженного конфликта между кораблями России и США в Черном море последние однозначно проиграют битву.

По мнению эксперта, в США пока не понимают всей серьезности таких возможных военных маневров.

"Конфликт может начаться из-за корабля США или НАТО, который может подорваться на мине, оставшейся в море со времен Второй мировой войны", - отметил Голдстейн.