Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet 100

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы в "Шереметьево".

"Что касается ребрендинга - может быть, действительно надо сделать. Тем более, можно сделать наше российское название", - сказал Чемезов в интервью РБК.

Он добавил, что у самолета есть "детские болезни", но работа над ними идет, и со временем они "пройдут".

Чемезов также отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от импортных комплектующих.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский узкофюзеляжный самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на 3 тыс. или 4 тыс. 600 км. Лайнер разработан компанией "Гражданские самолёты Сухого" при участии ряда иностранных партнеров. SSJ 100 - первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР.

Среди претензий к самолету обладателя крупнейшего парка Superjet - "Аэрофлота" - проблемы с сервисным обслуживанием.

В августе "Аэрофлот" уже второй раз объявил конкурс на поставку запчастей для самолетов SSJ-100. В феврале этого года такой конкурс уже проводился, но стоимость контракта, предложенная перевозчиком - $124 млн – не устроила единственного поставщика (он же производитель самолетов) – "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и его "дочку" – "Рапарт Сервисез".

В конце июля "Ведомости" писали, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") хочет повысить налет "Суперджетов", которые крайне мало времени проводят в воздухе.

Главная проблема SSJ100 – крайне низкий налет. Всему виной долгое ожидание вышедших из строя компонентов. Производитель судна в последние годы занялся созданием складов запчастей, но, по сути, средств на заказ необходимого количества компонентов просто не было, признает человек, близкий в ОАК. Проект необходим, чтобы аналогичных проблем не было у МС-21.