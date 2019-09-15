Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet 100

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России
Сухой Суперджет, МАКС-2017 (2017) | Фото: Накануне.RU

Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet 100

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы в "Шереметьево".

"Что касается ребрендинга - может быть, действительно надо сделать. Тем более, можно сделать наше российское название", - сказал Чемезов в интервью РБК.

Он добавил, что у самолета есть "детские болезни", но работа над ними идет, и со временем они "пройдут".

Чемезов также отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от импортных комплектующих.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский узкофюзеляжный самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на 3 тыс. или 4 тыс. 600 км. Лайнер разработан компанией "Гражданские самолёты Сухого" при участии ряда иностранных партнеров. SSJ 100 - первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР.

Среди претензий к самолету обладателя крупнейшего парка Superjet - "Аэрофлота" - проблемы с сервисным обслуживанием.

В августе "Аэрофлот" уже второй раз объявил конкурс на поставку запчастей для самолетов SSJ-100. В феврале этого года такой конкурс уже проводился, но стоимость контракта, предложенная перевозчиком - $124 млн – не устроила единственного поставщика (он же производитель самолетов) – "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и его "дочку" – "Рапарт Сервисез".

В конце июля "Ведомости" писали, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") хочет повысить налет "Суперджетов", которые крайне мало времени проводят в воздухе.

Главная проблема SSJ100 – крайне низкий налет. Всему виной долгое ожидание вышедших из строя компонентов. Производитель судна в последние годы занялся созданием складов запчастей, но, по сути, средств на заказ необходимого количества компонентов просто не было, признает человек, близкий в ОАК. Проект необходим, чтобы аналогичных проблем не было у МС-21.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet 100

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей чемезов, Superjet



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети