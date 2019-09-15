В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем

Пассажирский самолет Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за проблем с двигателем.

На борту было, по предварительным данным, 116 пассажиров. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

В пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили, что самолет следовал рейсом Талакан - Красноярск - Омск – Уфа. Авиакомпания "Красавиа" решает, как отправить дальше пассажиров.

В июле в саратовском аэропорту за пределы ВПП выкатился Як-42 авиакомпании "Саратовские авиалинии". По предварительным данным, у самолета, на борту которого находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, могла возникнуть техническая неисправность. Пострадавших в ЧП не было.