Муж и мать Заворотнюк срочно прибыли к ней в больницу, - СМИ

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк и ее мать в субботу вечером срочно прибыли к ней в больницу. Об этом сообщает "Пятый канал".

В СМИ ранее сообщалось, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, а также звучала информация, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком, ее частично парализовало.

По информации некоторых интернет-изданий и Telegram канала Mash, у Заворотнюк отек мозга на фоне последней стадии рака. Врачи диагностировали у нее парез правой части тела и ввели в искусственную кому для того, чтобы избежать болевого шока.

13 сентября появилась информация о том, что Заворотнюк госпитализировали в тяжелом состоянии. Однако позже представитель 48-летней актрисы Стас Христов опроверг сообщения.