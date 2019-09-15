Под Челябинском четверо человек насмерть отравились газами гнилого картофеля в овощехранилище

В Челябинской области в овощехранилище частного дома найдены тела четырех человек, в том числе 16-летнего подростка, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 14 сентября в поселке Магнитка Кусинского района.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление скопившимся газом от гнилого картофеля. Мужчины проводили очистку помещения.

В ГУМЧС уточнили, что тела трех человек были вынесены из погреба, еще один человек подавал признаки жизни. Мужчина был срочно госпитализирован, но скончался в больнице.

Взрыва и пожара на территории дома не было, подчеркнули в МЧС.

В августе в Ульяновской области несколько человек отравились растительным маслом кустарного изготовления. Как сообщалось, подсолнечное масло, которое употребляли все отравившиеся, было куплено у одного и того же производителя.

Местные СМИ писали, что масло изготовил у себя дома житель села Михайловка Тереньгульского района. Подсолнечник он закупил у фермера в соседней Сызрани. Предположительно, аграрий хранил головки с семенами в ангаре, обработанном крысиным ядом.