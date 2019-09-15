07 Октября 2020
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Экономика За рубежом
Саудовская Аравия, нефть (2015) | Фото: so-l.ru

Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти после атаки дронов на НПЗ

Атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Saudi Aramco в Саудовской Аравии привели к сокращению добычи нефти до 5,7 млн баррелей в сутки.

Это примерно половина ежесуточного объема нефтедобычи Saudi Aramco, сообщил сын наследного принца и министра энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман.

Сокращение добычи, считают эксперты, может привести к скачку мировых цен на нефть, передает "Интерфакс".

14 сентября на один из крупнейших в мире НПЗ Абкаике была совершена атака дронов. За ней последовал взрыв и пожар. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

В мае беспилотники со взрывчаткой атаковали нефтепровод в Саудовской Аравии. Повреждения получили две насосные станции. На одной из них возник пожар, который вскоре удалось локализовать. Государственная нефтяная компания Aramco прекратила подачу нефти в трубопровод для оценки ущерба.

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Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти после атаки дронов на НПЗ

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Теги: саудовская аравия, нефть, дроны, нпз



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