07 Октября 2020
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взрыв газа в Ангарске (2019) | Фото:38.mchs.gov.ru

Взрыв газа стал причиной серьезного пожара в жилом доме в Ангарске

Воспламенение газововоздушной смеси от неустановленного источника зажигания привело к пожару в жилом пятиэтажном доме в Ангарске.

Эту версию произошедшего подтвердили специалисты, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Иркутской области.

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября в 8 микрорайоне. Звонок пожарным поступил в 12-м часу ночи.

По данным МЧС, из дома эвакуировали пятеро пострадавших, которые были госпитализированы. Минздрав сообщает о 12 пострадавших.

взрыв газа в Ангарске(2019)|Фото:38.mchs.gov.ru

В 00.20 пожар был ликвидирован на площади 90 кв. м. Огнем были повреждены две соседние квартиры на втором этаже.

В августе хлопок газа обрушил стену дома в Москве. В результате взрыва никто не пострадал.

При этом 12 человек самостоятельно эвакуировались из подъезда дома. По предварительным данным, взрыв произошел во время ремонтных работ в доме.

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Взрыв газа стал причиной серьезного пожара в жилом доме в Ангарске

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Теги: ангарск, взрыв газа



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