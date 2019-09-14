В Пыть-Яхе будут судить мужчину за две неудачных попытки изнасилования одной женщины

В Пыть-Яхе 31-летнего местного жителя будут судить за покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Югре.

По информации следствия, 25 июля, обвиняемый напал на женщину в микрорайоне 2 "а". Он попытался ее изнасиловать, однако потерпевшую защитила другая прохожая. Однако мужчина дождавшись, когда потерпевшая вновь останется одна, продолжил ее преследовать. Женщина забежала в подъезд, злоумышленник набросился на нее, однако жертва оказала активное сопротивление.

Дело ушло в суд. Мужчине грозит лишение свободы.