07 Октября 2020
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электронные сигареты, вейп (2018) | Фото: rtr.md

Электронные сигареты могут обложить акцизом с 2020 года

Министерство финансов РФ разработало поправки к Налоговому кодексу, согласно которым с 2020 г. с электронных сигарет, вейпов и устройств для нагревания табака будет взиматься акциз, сообщает "Коммерсантъ".

Ставка составит 50 руб. за устройство и с каждым годом будет увеличиваться на два рубля. Таким образом, в 2021 г. акциз составит 52 руб. за устройство, в 2022 г. - 54 руб.

Добавим, что весной правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому подакцизными товарами становятся электронные сигареты и вейпы. Системы нагревания табака в перечень внесены не были. Однако позже глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что министерство готово рассмотреть предложения о введении акциза на электронные системы нагревания табака.

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Электронные сигареты могут обложить акцизом с 2020 года

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Теги: электронные сигареты, фейпы, акциз



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Ранее 30.09.2019 02:39 Мск Путин подписал закон об акцизе на электронные сигареты

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