Электронные сигареты могут обложить акцизом с 2020 года

Министерство финансов РФ разработало поправки к Налоговому кодексу, согласно которым с 2020 г. с электронных сигарет, вейпов и устройств для нагревания табака будет взиматься акциз, сообщает "Коммерсантъ".

Ставка составит 50 руб. за устройство и с каждым годом будет увеличиваться на два рубля. Таким образом, в 2021 г. акциз составит 52 руб. за устройство, в 2022 г. - 54 руб.

Добавим, что весной правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому подакцизными товарами становятся электронные сигареты и вейпы. Системы нагревания табака в перечень внесены не были. Однако позже глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что министерство готово рассмотреть предложения о введении акциза на электронные системы нагревания табака.