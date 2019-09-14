Беглов выдвинет сенатором от правительства Санкт-Петербурга Матвиенко

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил журналистам, что собирается выдвинуть сенатором от исполнительной власти города Валентину Матвиенко, сообщает ТАСС.

По его словам, никакой интриги в этом нет. Документ будет подписан после вступления в должность

"Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу", - заявил он.

Напомним, победу Александра Беглова в первом туре утвердил избирком Санкт-Петербурга.

Врио губернатора выдвигался как самовыдвиженец. Голосование было организовано не только в Санкт-Петербурге, но еще и по месту нахождения в Ленинградской и Псковской областях, а также в Москве. Открытие избирательных участков вне города вызвало недовольство главного конкурента Беглова – режиссера Владимира Бортко, выдвигавшегося от КПРФ.

В знак протеста Бортко снялся с выборов. В итоге, согласно официальным данным, Александр Беглов набрал 64,43% голосов.