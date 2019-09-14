07 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Ярославской области

Родственникам погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом ПАЗ и грузовым автомобилем на трассе Ярославль-Иваново около деревни Заячий-Холм оказывается необходимая помощь. Соответствующее заявление прозвучало во время брифинга с членами оперативного штаба, созданного по распоряжению губернатора Дмитрия Миронова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ярославской области.

По информации властей, в аварии пострадали 28 человек. Ранее говорилось о 25 пострадавших. С родственниками семи погибших работают психологи. Всего в аварии погибли двое мужчин - водители и пять женщин.

По словам замгубернатора Андрея Шабалина, Дмитрий Миронов лично контролирует процесс оказания помощи пострадавшим.

"Он вел переговоры по участию санавиации в случае необходимости эвакуации тяжелых больных и просил специалистов федерального медико-биологического агентства подключиться к госпитализации травмированных при ДТП. В настоящее время определяются меры поддержки, которые будут оказаны пострадавшим на региональном уровне. Стараемся минимизировать все оставшиеся риски", - прокомментировал Шабалин.

В тяжелом состоянии в больницах области находятся пять человек, двое в больнице имени Н.В. Соловьева и трое в областной. Помощь людям во время аварии оказывали 13 бригад "скорой помощи". В ДТП пострадал семилетний ребенок. С рваной раной ушной раковины он был доставлен в областную детскую клиническую больницу. Состояние его здоровья оценивается как средней тяжести.

Больше всего пострадавших поступило в больницу имени Соловьева. Для оперативного оказания помощи из дома были вызваны 44 врача.

"В нашу больницу изначально обратились 20 пострадавших, из них двое были переведены в областную, семь отпущены на амбулаторное лечение, 11 госпитализированы, семь прооперированы", - прокомментировала руководитель больницы имени Н.В. Соловьева Наталья Даниленко.

Полицейские выясняют причины ДТП. По предварительной информации, предоставленной ГИБДД, грузовик с прицепом MAN, принадлежащий частному предпринимателю из Краснодарского края, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ Гаврилов-Ямского филиала Ярославского АТП.

Всего к реагированию привлечено 41 человек личного состава региональных управлений МЧС, МВД и медицины катастроф и 13 единиц техники.

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Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Ярославской области

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Теги: авария, ДТП, столкновение, автобус, фура



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