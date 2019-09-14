На Украине поднялась волна возмущения из-за анонсированных выборов в Донбассе

На Украине поднялась волна возмущения и негодования из-за анонсированных властями местных выборов в Донбассе, которые могут пройти уже в 2020 году.

Как сообщало Накануне.RU, вчера новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина обязана провести местные выборы в Донбассе по "формуле Штайнмайера", подразумевающей предоставление после этого особого статуса, и лучше всего это сделать одновременно с выборами на Украине.

О выборах сказал и президент Владимир Зеленский, причем в более мягких выражениях, чем это ранее делал Петр Порошенко. Когда его спросили, должны ли выборы пройти только после того, как "будут выведены российские войска", он сразу ответил "да", но сделал важное уточнение.

"Это вопрос сначала обмена людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск по всей территории, это 400 км. И только после этого мы можем говорить о формате выборов на "оккупированных" территориях", - сказал украинский президент.

В этих словах Зеленского нет противоречий с позицией Москвы. За что оппоненты подвергли его жесткой критике. Они завопили о "предательстве" и "капитуляции" перед Москвой.

Экс-спикер Рады Андрей Парубий заявил, что роспуск ЦИК - это "подготовка масштабной реализации так называемого плана Штайнмайера, а на самом деле - путинского плана легитимизации "оккупированных" территорий Донбасса". Он призвал всех объединиться, чтобы не допустить "капитуляции и демонтажа Украины".

Бывший президент Петр Порошенко выразил обеспокоенность так.

"Все больше сигналов, что без выполнения компонента безопасности Минских соглашений они могут состояться на российских условиях", – заявил он в Facebook.

Еще одна коллега Порошенко по партии Виктория Сюмар написала, что он не допускал выборов не на украинских условиях, а Зеленский, если их проведет, сдаст позиции Украины. Экс-глава МИД Павел Климкин предостерег его от того, "чтобы Россия нам не втюхала Донбасс".

Политолог Виталий Портников считает, что Москва играет на заинтересованности Зеленского в быстром успехе, склоняя его к своим условиям. Но если он пойдет на выполнение "Минска", то на Украине будет две страны и конфликт надолго. А политолог Дмитрий Корнейчук вообще считает, что кандидатура Зеленского на посту президента была согласована с Кремлем.

Как сообщало Накануне.RU, представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма выразил уверенность, что "формула Штайнмайера" по проведению выборов и предоставлению Донбассу особого статуса не будет утверждена на встрече лидеров "Нормандской четверки". В то же время Пристайко заявил, что "мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир", "есть определенное потепление, оттепель [в отношениях с Россией]". А премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Россия - "агрессор", но и самый большой сосед, поэтому надо как-то сосуществовать. Налицо противоречия, которые обнажились в украинском политикуме по вопросу разрешения конфликта в Донбассе.