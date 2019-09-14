06 Октября 2020
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Политика Южный ФО Крым
Владимир Немцев, председатель Законодательного собрания Севастополя (2019) | Фото: sevzakon.ru

Спикером парламента Севастополя единогласно избран Владимир Немцев

На первом пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя второго созыва депутаты сегодня избрали председателем Владимира Немцева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.
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Немцев победил в одномандатном округе № 4 как представитель партии "Единая Россия" на выборах 8 сентября, является одновременно сопредседателем севастопольского штаба "Общероссийского народного фронта". Кандидатура Владимира Немцева на пост спикера была единственной, за него на этой должности проголосовали все 24 избранных депутата Севастополя, уточнили в пресс-службе. Экс-спикер Законодательного собрания Севастополя и депутат собрания второго созыва Екатерина Алтабаева поздравила коллегу с избранием, пожелав ему плодотворной работы.

По некоторым данным, Алтабаева может быть направлена представителем города-героя в верхнюю палату российского парламента.

Сегодня же вновь избранные депутаты второго созыва утвердили двух заместителей председателя, ими стали "единоросс" Татьяна Лобач и представитель второй по численности фракции в севастопольском парламенте – КПРФ – Василий Пархоменко.

Одновременно были определены председатели комитетов и комиссий Законодательного собрания. Комитет по законодательству и госстроительству возглавил Сергей Колбин, комитет по городскому хозяйству – Вячеслав Камзолов (место в парламенте ему, кстати, досталось от Алтабаевой, потому что та являлась № 2 в списке "ЕР", но выиграла выборы и в одномандатном округе).

Комитет по здравоохранению и соцполитике возглавила Татьяна Щербакова, комитет по образованию – Елена Глотова, комитет по экономике – Евгений Дубовик ("Справедливая Россия"). Комитеты по градостроительству и земельным вопросам и комитет по бюджету возглавили соответственно Вячеслав Горелов (партия "Зеленые") и Сергей Лисейцев.

В результате выборов в Законодательное собрание Севастополя были избраны представители пяти партий ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Партия пенсионеров", по мажоритарному округу – 1 депутат). Констатируем, что руководящие органы севастопольского парламента обновились практически на 90%.

Законодательное собрание Севастополя, заксобрание Севастополя(2019)|Фото: sevzakon.ru

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Спикером парламента Севастополя единогласно избран Владимир Немцев

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Теги: Владимир Немцев, Екатерина Алтабаева, партии, выборы



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